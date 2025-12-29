Tras los últimos sismos registrados en la región de Áncash, la población ha mostrado preocupación y temor por las constantes réplicas. En ese sentido, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, afirmó que los sismos de pequeña y mediana magnitud no reducen ni previenen la ocurrencia de un gran terremoto.

El especialista explicó que estos movimientos no liberan la energía acumulada en las placas tectónicas, como erróneamente cree parte de la población.

“Los sismos de magnitud pequeña, de 6 hacia abajo, no ayudan prácticamente en nada a liberar energía de esos grandes sismos, como lo que ocurrió en Chile en el 2010 con 8.8, o Japón en el 2011 con 9.0″, indicó Hernando Tavera en Canal N.

Además, el especialista señaló que la mayoría de movimientos sísmicos registrados frente a la zona costera del Perú se originan entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso de colisión que acumula energía con el tiempo.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a evaluar las condiciones estructurales de sus viviendas, identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros de evacuación, a fin de reducir riesgos ante un eventual sismo de magnitud.

Asimismo, Tavera remarcó que la mejor forma de enfrentar un gran terremoto no es esperar a que los temblores lo eviten, sino estar preparados, tanto a nivel familiar como comunitario.

MOCHILA DE EMERGENCIA

Por su parte, la Presidencia del Perú recordó la importancia de estar preventivos, por ejemplo, tener la mochila de emergencia.

Este instrumento debe contener agua embotellada, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, pilas y linternas, copia de llaves, silbato, manta de abrigo y casaca, ropa interior, libreta de apuntes, dinero en efectivo y DNI, medicamentos, galletas y chocolates, leche y comida enlatada. Además, toallas, papel higiénico, paños húmedos y alcohol, los cuales deben renovarse periódicamente.