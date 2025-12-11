El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el jueves 11 de diciembre, se prevé precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la sierra centro y sur.
El Senamhi también informó que se espera que estas condiciones persistan en las próximas horas. Además, en localidades ubicadas por encima de los 4200 m s. n. m. se prevé la ocurrencia de nieve.
Lima
En tanto, en las zonas altoandinas de Lima se registran lluvias acompañadas de descargas eléctricas.
El Senamhi informó que las lluvias ligeras registradas durante el último fin de semana largo en varios distritos de Lima Metropolitana continuarán en los próximos días, en un contexto climático inusual previo al inicio del verano.
Según el meteorólogo Erick Rojas López, estas precipitaciones se deben al desplazamiento de nubosidad desde la sierra limeña hacia la costa, lo que ha generado lluvias en zonas como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.
Estas precipitaciones, que marcan el inicio de la temporada lluviosa, podrían activar deslizamientos, incrementar el caudal de ríos e interrumpir vías de transporte en un contexto de alta variabilidad climática. Mientras tanto, la costa continuará con acumulados de lluvia por debajo del promedio.
Asimismo, hasta el 14 de diciembre se prevé un aumento significativo de los vientos en la costa central, especialmente en Lima, Áncash e Ica. Estas ráfagas podrían afectar infraestructura expuesta, reducir la visibilidad en zonas urbanas y agravar problemas respiratorios.
Ante estas condiciones, Rímac recomendó evitar zonas de riesgo de deslizamientos, revisar estructuras vulnerables al viento y la lluvia, estar atentos a reportes oficiales y proteger bienes ubicados en áreas susceptibles a inundación.
TE PUEDE INTERESAR:
- Bolivia: Expresidente Luis Arce es detenido por presunta corrupción
- María Corina Machado salió de Venezuela en barco para llegar a Oslo
- San Isidro: Detienen a dos hermanos que presuntamente extorsionaban a colectiveros informales
- Asaltan cafetería en Chorrillos: delincuentes roban celulares y más de S/ 1 200 en segundos
- Jefe del INPE denunció ser víctima de amenazas de muerte por requisas en penales