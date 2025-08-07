El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se pronunció sobre la continuidad de Lizeth Atoccsa, conocida como LizethVlogs, en el programa Beca 18, luego de la polémica generada por la compra de su primer departamento.

La directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames, señaló que el objetivo del programa es promover la salida de la pobreza a través de la educación, y que el caso de Atoccsa —quien aún no concluye sus estudios universitarios— es un ejemplo de superación que puede inspirar a otros jóvenes.

“El progreso económico de los beneficiarios no invalida la beca si cumplieron con los requisitos al momento de su postulación”, indicó Ames en ATV Noticias. La funcionaria precisó que la influencer cumplió con todas las condiciones exigidas: vivir en situación de pobreza extrema y pertenecer al tercio superior de su promoción escolar.

Asimismo, explicó que no existe una norma que obligue a revisar el estado económico de los becarios durante sus estudios, por lo que Atoccsa seguirá recibiendo el subsidio hasta concluir su carrera. También destacó que el primer apoyo económico de la beca le permitió adquirir el celular con el que inició su trabajo como creadora de contenido.

“Le falta un semestre para acabar la universidad y ya ha logrado metas que muchas personas adultas sueñan alcanzar. Su caso es inspirador y muestra el impacto transformador de la educación”, agregó Ames.

De esta manera, Pronabec confirmó que Lizeth Atoccsa seguirá como beneficiaria de Beca 18 al cumplir con los requisitos establecidos en su postulación, pese a las críticas en redes sociales.

