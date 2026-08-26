Un sismo, inundación, deslizamiento u otro desastre natural puede obligar a una familia a abandonar su vivienda en pocos minutos. Por ello, los planes de emergencia también deben contemplar cómo evacuar de forma segura a las mascotas.

Preparar con anticipación sus implementos, mantener actualizados sus datos de identificación y determinar quién se encargará de trasladarlas puede facilitar la respuesta frente a una emergencia.

Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin, señala que considerar previamente las necesidades de perros y gatos puede evitar dificultades adicionales durante una evacuación.

“Para muchas personas, su mascota es un integrante más de la familia, por lo que dejar su protección para el último momento puede hacer aún más difícil una situación que ya es inesperada”, explica Figueroa.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Una de las principales medidas es preparar una mochila de emergencia exclusiva para la mascota y colocarla en una zona de fácil acceso de la vivienda.

El kit debería contener alimento habitual para varios días, agua potable y recipientes para proporcionar comida y bebida. También debe incluir los medicamentos que el animal utilice regularmente.

Es recomendable guardar una copia de los registros de vacunación y otros documentos veterinarios relevantes, además de una correa, arnés o collar. Las bolsas higiénicas y artículos básicos de limpieza también deben formar parte del equipamiento.

Si el perro o gato necesita cuidados particulares, la mochila tendrá que adaptarse a esas condiciones para mantener, en la medida de lo posible, su alimentación y tratamiento durante la emergencia.

¿Cómo identificar a una mascota si se pierde durante un sismo?

Una evacuación puede provocar que un animal se separe accidentalmente de sus tutores. Por esta razón, perros y gatos deberían contar con una placa de identificación visible y datos de contacto actualizados.

La información debe revisarse periódicamente para comprobar que continúa siendo legible y que el número telefónico registrado sigue vigente.

Otra alternativa es incorporar un dispositivo electrónico de rastreo en el collar. Si el animal tiene un microchip de identificación, también se recomienda verificar que los datos asociados se encuentren actualizados.

Mascotas deben formar parte del plan familiar de evacuación

Tener lista la mochila no es suficiente. Los integrantes del hogar deberían determinar previamente quién será responsable de trasladar a la mascota si resulta necesario evacuar.

También debe definirse cómo será movilizada. Dependiendo del animal, puede ser necesario disponer de una transportadora, correa o arnés en un lugar accesible.

Asimismo, resulta conveniente conocer anticipadamente el destino al que acudirá la familia y comprobar si el espacio permite el ingreso de animales.

Ante una orden de evacuación, las mascotas deben ser trasladadas junto con sus tutores y no dejar su salida para el último momento. La planificación permite reducir las decisiones que tendrán que tomarse bajo presión durante una emergencia.

La prevención también incluye a perros y gatos

Además de alimento y agua, una preparación adecuada contempla medicamentos, documentación veterinaria, identificación y los implementos necesarios para trasladar al animal.

Estas medidas pueden utilizarse frente a diferentes escenarios, como terremotos, inundaciones o deslizamientos, y permiten integrar a perros y gatos dentro de los protocolos de seguridad del hogar.