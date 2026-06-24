La Reserva Nacional de Lachay inició por primera vez una evaluación de la fenología de la flor de Amancaes (Ismene amancaes) mediante el uso de cámaras trampa, una herramienta tecnológica que permitirá recopilar información científica sobre esta especie emblemática de la costa peruana.

La iniciativa se desarrolla durante la actual temporada de floración y forma parte de las acciones de conservación impulsadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en este ecosistema ubicado a unos 105 kilómetros al norte de Lima.

Buscan conocer cómo florece y se reproduce el amancae

Aunque las cámaras trampa son utilizadas habitualmente para monitorear fauna silvestre, esta es una de las primeras experiencias en las que se emplean para estudiar de manera continua una especie vegetal.

Según informó el Sernanp, existen importantes vacíos de información sobre la biología y reproducción del amancae, considerado una especie vulnerable y de distribución restringida en las lomas costeras del Perú.

“Las cámaras trampa permitirán registrar de forma permanente los procesos de floración y fructificación, identificar potenciales polinizadores, documentar especies asociadas y detectar posibles amenazas naturales que afecten la regeneración de la planta”, explicó David Orosco, jefe de la Reserva Nacional de Lachay.

Los resultados ayudarán a diseñar nuevas estrategias de conservación

Los investigadores esperan que la información recopilada permita comprender mejor los factores ecológicos que influyen en la supervivencia de la especie.

Asimismo, los resultados servirán para diseñar futuras estrategias de conservación y fortalecer la protección de las lomas costeras, uno de los ecosistemas más representativos del litoral peruano.

Una flor con valor cultural e histórico para Lima

La flor de Amancaes es considerada uno de los símbolos naturales más representativos de Lima y forma parte del patrimonio natural del país.

Su relevancia cultural trascendió generaciones y quedó inmortalizada en el vals “José Antonio”, compuesto por la reconocida cantautora peruana Chabuca Granda.

Además, los especialistas destacan que el amancae puede tardar más de dos años en completar su desarrollo antes de producir una floración visible, lo que hace aún más importante comprender su ciclo biológico y las amenazas que enfrenta.

Lachay, un oasis natural en medio del desierto

La Reserva Nacional de Lachay conserva más de 5.000 hectáreas de lomas costeras que cada invierno se transforman en extensas áreas verdes gracias a la humedad proveniente del océano Pacífico.

Este fenómeno natural convierte a la reserva en uno de los principales atractivos ecológicos de la costa central peruana, visitado por turistas, fotógrafos y observadores de aves.