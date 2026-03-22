El río Huallaga, en Loreto, alcanzó este domingo el umbral rojo de peligro. La estación hidrológica Yurimaguas DHN registró a las 6:00 horas un nivel de 134.2 metros sobre el nivel del mar, producto de las intensas lluvias que azotan la zona, según informó Senamhi.

La situación enciende las alarmas para las autoridades regionales y la población, que enfrenta el riesgo de inundaciones en plena temporada de lluvias.

Además, advierte que los centros poblados afectados serían Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas, Pelejo, Papaplaya, Puerto Arturo, Providencia y Santa María.

Ante ello, INDECI recomendó a la población evitar acercarse a la ribera del río, suspender actividades cercanas al cauce y ubicar rutas de evacuación hacia las zonas seguras.

De acuerdo al aviso, la alerta roja prevé desborde del río y erosión en los márgenes. Asimismo, estima posibles inundaciones en zonas pobladas y agrícolas más bajas, afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano al río.