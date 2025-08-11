Una bandera de Colombia, de aproximadamente tres metros, fue hallada en la Isla Chinería, distrito de Santa Rosa (Loreto), en territorio peruano. El símbolo fue retirado por personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional, tras ser alertados por pobladores de la zona.

La enseña se encontraba en la ribera del río Amazonas, en la parte final de la isla, dentro de la jurisdicción peruana conforme a los tratados internacionales vigentes.

El hallazgo fue reportado por habitantes que navegaban por el área y que dieron aviso a las autoridades competentes, según informó Canal N.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Marina y de la Policía se desplazaron de inmediato para realizar el retiro.

Hasta el momento, se desconoce quién colocó la bandera en ese punto, ubicado en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

#EnVivo



Colocan bandera de Colombia en distrito de Santa Rosa en Loreto



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/RoLIFln9hS — Canal N (@canalN_) August 11, 2025

Soberanía definida por tratados

La Isla Chinería pertenece al Perú según lo estipulado en el Tratado Salomón-Lozano de 1922, condición ratificada en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

No existe controversia limítrofe oficial sobre el área, a pesar de recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien planteó que la isla no estaría asignada a ningún país.

Las autoridades locales han solicitado reforzar la vigilancia en la isla y en todo el distrito de Santa Rosa para prevenir hechos similares.

Los pobladores de Santa Rosa expresaron su malestar por el incidente y reafirmaron su identidad peruana.