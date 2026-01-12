La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, en la región de la Selva Central, detuvo a cuatro integrantes de una familia vinculados a la comercialización de drogas desde su propia vivienda ubicada en el sector de Miraflores, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

Según los primeros reportes oficiales, durante el allanamiento se hallaron más de 2 kilos de Cannabis Sativa (marihuana) y alrededor de 123 gramos de pasta básica de cocaína, sustancias preparadas y listas para su distribución en pequeñas dosis.

Además, se incautó una camioneta, una motocicleta, teléfonos celulares, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta.

La intervención se ejecutó en dos inmuebles, el hotel ‘Lino’ y una ferretería, los cuales eran utilizados como fachadas para vender droga a adultos y escolares de la zona.

A fin de continuar con las diligencias correspondientes, se recaban más elementos de convicción que contribuyan a esclarecer los hechos.