La directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, advirtió que el actual Fenómeno El Niño presenta un comportamiento inusual debido al mayor calentamiento del mar frente a la costa peruana, situación que ha generado temperaturas récord durante el invierno y podría intensificarse en las próximas semanas.

En entrevista con Canal N, la especialista recordó que el monitoreo del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la previsión de que las condiciones del evento continúen durante los próximos meses y señaló que no se descarta su prolongación hasta inicios del otoño de 2027.

Ávalos sostuvo que la cantidad de calor acumulada en el océano Pacífico convierte al episodio actual en uno de los más importantes registrados en las últimas décadas.

“Estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos”, afirmó.

Onda Kelvin elevó la temperatura del mar

La especialista explicó que el incremento de las temperaturas responde al ingreso de una onda Kelvin, un fenómeno oceánico que desplaza aguas cálidas hacia el litoral peruano y eleva la temperatura superficial del mar.

Según indicó, hace algunas semanas el océano registraba valores cercanos a cuatro grados por encima de lo normal. Con la llegada de esta nueva onda Kelvin, el calentamiento aumentó entre un grado y un grado y medio adicional.

Invierno con temperaturas propias del verano

El calentamiento del mar ha provocado que diversas localidades registren temperaturas entre ocho y diez grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

Ávalos precisó que estaciones meteorológicas como Campo de Marte, La Molina y Callao alcanzaron nuevos récords históricos durante los últimos días.

El aviso meteorológico vigente prevé que las altas temperaturas continúen, al menos, hasta el viernes. No obstante, la directora de Meteorología indicó que un nuevo pulso cálido podría presentarse durante agosto.

“No descartamos que nuevamente, camino hacia agosto, con la llegada de una nueva onda Kelvin, podamos tener condiciones de temperaturas altas”, señaló.

Costa norte continuará con calor intenso

La directora del Senamhi informó que la costa norte mantiene temperaturas muy superiores a las normales para la estación, con máximas cercanas a los 33 °C y 34 °C.

Asimismo, explicó que algunas localidades de la sierra occidental también registran anomalías térmicas debido a la influencia del calentamiento del océano Pacífico.

Senamhi alerta por altos niveles de radiación UV

Además del calor inusual, el Senamhi advirtió sobre el incremento de la radiación ultravioleta como consecuencia del predominio de cielos despejados.

La entidad recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, ropa que cubra la piel y mantenerse hidratado.

Ávalos también sugirió que las instituciones educativas evalúen la suspensión de actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de radiación cuando exista riesgo para la salud de los estudiantes.