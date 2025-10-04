El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en Lima y otras nueve regiones del litoral debido a vientos de “moderada a fuerte intensidad”, que podrían llegar a los 38 kilómetros por hora.

La alerta se mantiene para los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. Según el Senamhi, también se prevé cobertura nubosa con llovizna, niebla y neblina en zonas cercanas al mar, especialmente en las madrugadas y primeras horas del día.

El aviso está vigente hasta el lunes 6 de octubre a las 23:59 horas. Mientras tanto, en la selva peruana se prevé el ingreso del vigesimotercer friaje, que comenzará la mañana del martes y se extenderá hasta el jueves 9 de octubre.