El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria designó este martes al Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente. De acuerdo con la Sunedu, el nombramiento se realizó en estricto cumplimiento de la Ley Universitaria y sus modificatorias, con la finalidad de asegurar la continuidad de la gestión institucional.

Según precisó la entidad, la elección garantiza el normal desarrollo de las funciones que le corresponden a la Sunedu dentro del sistema universitario. Asimismo, indicó que esta designación refuerza la conducción institucional orientada a mejorar el servicio de educación superior universitaria en el país.

Asimismo, la Sunedu señaló que el proceso se llevó a cabo dentro de sus competencias y en estricto respeto de la normativa vigente, y precisó además que la decisión fue adoptada por el órgano de máxima jerarquía de la institución.

La Sunedu comunicó que el nuevo superintendente asume la más alta autoridad ejecutiva de la entidad y que, además, Vicente Paul Espinoza Santillán presidirá el Consejo Directivo, órgano encargado de la conducción estratégica de la institución.

Según la información oficial, el Consejo Directivo es el órgano responsable de adoptar decisiones destinadas a fortalecer el servicio de educación superior universitaria, así como de definir las principales líneas de acción de la institución.

Además, la Sunedu resaltó que el adecuado funcionamiento del Consejo Directivo es fundamental para el cumplimiento de sus funciones y, en esa línea, reafirmó su compromiso de fortalecer este espacio de toma de decisiones dentro del marco legal vigente.

Respecto al nuevo superintendente, la Sunedu informó que Vicente Paul Espinoza Santillán es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional, y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.