Las Fiestas Patrias suelen estar marcadas por viajes, reuniones familiares y un incremento en los gastos. Sin embargo, permanecer en casa durante el feriado largo también puede representar una oportunidad para fortalecer la economía personal y avanzar en objetivos que muchas veces se postergan.

José Carlos Kohagura, especialista en finanzas y jefe académico de Carreras de Negocios del Instituto de Educación Superior Certus, sostiene que evitar los gastos propios de la temporada permite destinar recursos a prioridades personales y financieras.

“El valor de un feriado no depende únicamente de gastar más ni viajar lejos. También puede ser un buen momento para ordenar las finanzas, aprender algo nuevo o realizar actividades que aporten bienestar sin generar un gasto importante”, señaló el especialista.

Cinco recomendaciones para aprovechar mejor el feriado

1. Revisa tus finanzas del primer semestre

El feriado puede ser el momento ideal para evaluar los gastos realizados desde enero, identificar deudas pendientes y definir nuevas metas financieras para lo que resta del año.

2. Planifica el uso de la gratificación

Si no destinarás ese dinero a un viaje, Kohagura recomienda distribuir la gratificación en tres partes:

Pagar deudas.

Ahorrar para objetivos futuros o un fondo de emergencia.

Destinar una parte para un gusto personal sin afectar el presupuesto.

3. Genera ingresos adicionales desde casa

El especialista señala que durante los días festivos aumenta la demanda de algunos servicios, lo que puede convertirse en una oportunidad para obtener ingresos extra mediante actividades como:

Delivery.

Cuidado de mascotas.

Venta de comida.

Fotografía de eventos.

Otros servicios temporales.

Disfruta tu ciudad sin gastar de más

Quedarse en la ciudad no significa renunciar al entretenimiento. Museos, centros culturales, parques, ferias gastronómicas y espacios públicos ofrecen alternativas recreativas con un presupuesto considerablemente menor al que implica un viaje.

Estas opciones permiten compartir en familia o con amigos sin comprometer las finanzas personales.

Aprovecha el tiempo para aprender nuevas habilidades

El especialista también recomienda utilizar parte del tiempo libre para fortalecer el perfil profesional mediante cursos virtuales, talleres o recursos gratuitos sobre temas de alta demanda como:

Idiomas.

Tecnología.

Inteligencia artificial.

Herramientas digitales.

Estas competencias pueden convertirse en una inversión de largo plazo para mejorar las oportunidades laborales.

Evitar deudas también forma parte del descanso

Kohagura enfatiza que las celebraciones no deben convertirse en una presión para gastar más de lo necesario o asumir nuevas deudas por seguir tendencias de consumo.

“Muchas veces asociamos el descanso con un gran gasto, cuando en realidad también se puede aprovechar esos días para ordenar nuestras prioridades, cuidar nuestro bienestar y fortalecer nuestra economía. Lo importante es que el feriado largo deje buenos recuerdos y no preocupaciones financieras futuras”, concluyó.