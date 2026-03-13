Luego de finalizar las reparaciones en el sistema de transporte, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que el servicio de gas natural y de líquidos fue reactivado desde las 6:00 de la mañana. Se espera que el suministro esté completamente operativo el sábado 14.
El jueves 12, a las 2:00 de la tarde, se inició la puesta en operación del ducto tras concluir las labores de soldadura y verificación.
El proceso técnico requiere aproximadamente 18 horas para igualar la presión a lo largo de los 730 kilómetros del sistema y garantizar condiciones seguras de transporte.
TGP señaló que la distribución del gas se realizará de manera progresiva hasta recuperar la normalidad total del servicio.
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