Catorce muertos y cuatro heridos dejó la noche del miércoles 24 la colisión de tres vehículos en el kilómetro 142 de la carretera Interoceánica, en la ruta Moquegua a Puno y viceversa, en la jurisdicción de Moquegua. El accidente de tránsito se produjo en un sector de la vía con escasa luminosidad; la mayoría de las víctimas son integrantes de grupos musicales que iban a dirigirse a la provincia de Candarave (Tacna) para una presentación en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. La mayoría de cuerpos quedaron aprisionados entre los fierros de una miniván y las tareas de rescate se efectuó ayer (jueves).

POLICÍA

Según el reporte policial, chocaron pasado las 19 h el camión tracto marca Internacional color rojo de placa ARQ-930 con su semi remolque tipo plataforma de matrícula AAT-992 conducido por Percy Itusaca Mamani (29), la miniván color blanco de placa C9J-968 y el camión C8H-977 con su semi remolque ARE-766.

Los dos primeros vehículos circulaban en sentido de norte a sur (Puno a Moquegua) y quedaron en su carril de circulación; mientras el tercer vehículo (placa C8H-977) se hallaba estacionado en dirección de sur a norte (Moquegua a Puno), en su carril de circulación, entre la berma y la cuneta.

La peor parte lo llevaron los ocupantes de la miniván perteneciente a la empresa de transportes Termales que tiene su oficina en Juliaca (Puno), ya que la mayoría de los pasajeros perdieron la vida tras la violenta colisión. Policías informaron preliminarmente de 12 muertos en el lugar, después el número subió a 14. Los heridos fueron socorridos y evacuados inicialmente al centro de salud de Titire.

El grave accidente de tránsito en la carretera Interoceánica se produjo en el cruce hacia Desaguadero (Puno), cerca de Chilligua. Bomberos de distintas compañías de bomberos de Moquegua acudieron al lugar del accidente de tránsito. Policías tuvieron que restringir el tránsito vehicular en la zona hasta el amanecer para evitar más accidentes en la zona bastante oscura.

HERIDOS

Fueron atendidos en la posta, Bush Aderly Huahasoncco Gutiérrez (23) con diagnóstico “Traumatismo encéfalo craneano (Tec) moderado, fractura Costal”; Rony Denilson Jove Condori (26) con “Tec leve, fractura de húmero”; Juan Hilario Capa Gómez (28) con “Tec moderado, fractura de base craneal” y Edward René Jihuallanca Bustinza (52) con diagnóstico “Tec leve, dolor toráxico”.

Esas cuatro personas fueron evacuadas luego al hospital regional “Manuel Núñez Butrón” de la región Puno, siendo atendidos el médico de turno Percy Mestas Flores para una mejor evaluación médica.

DILIGENCIAS

A las 6 h de ayer al lugar de la tragedia llegaron el fiscal de turno en Moquegua, Erick Chambilla Gonzáles, los médicos legistas Jorge Bautista Valer y Shirley Pérez Vásquez; también personal policial de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) al mando del ST3 PNP Juan Marón Alberto para las diligencias de recojo de cuerpos.