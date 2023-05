La Contraloría alertó riesgos que podrían afectar y retardar la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), perteneciente a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tumbes ante el brote del dengue, dentro de sus actividades de prevención, respuesta, control y seguimiento. En ese sentido, los auditores se apersonaron a verificar el almacén de la DESA y centros de la Microrred Zarumilla.

VER MÁS: Cien adolescentes embarazadas en lo que va del año en la región Tumbes

Según el informe de orientación de oficio N°014-2023-OCI/0827-SOO, se encontraron 88 equipos de fumigación inoperativos y en desuso en el almacén de la DESA, 86 del tipo termonebulizador de una sola salida, de los cuales 43 son prestados por el Ministerio de Salud , y no se utilizan porque no están calibrados; 28 equipos aptos, pero sin uso; 15 permanecen inoperativos por falta de chupones, bujías, entre otros.

También, se identificaron 2 fumigadores, de uno y dos cañones, que no funcionan por falta de mantenimiento. De tales hallazgos, se comprobó la falta de mayores actividades de prevención en la región con la planificación y desarrollo de fumigaciones en zonas con población vulnerable y afectada de las 3 provincias de Tumbes.

De la visita realizada por la comisión de control, se evidenció que la DIRESA no cuenta con el personal, presupuesto ni insumos suficientes para realizar el proceso de fumigación en toda la región, situación que podría afectar la capacidad de respuesta ante la propagación del dengue, así como poner en riesgo la salud de la población. Sumado a ello, no tienen combustible suficiente para abastecer las fumigaciones que se efectúan en el año.

Asimismo, según el informe de visita de control N°015-2023-OCI/0827-SVC, a los centros de salud de Papayal, La Palma, Uña de Gato, Zarumilla y Aguas Verdes, de la provincia fronteriza, se comprobó la demora en la entrega de resultados del procesamiento de muestras extraídas para la detección del dengue, de entre 15, 20 y 30 días y no poseen movilidad para su traslado, generando riesgo de una deficiente e inoportuna respuesta en el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad.

Durante inspección del 16 de mayo, se reveló 92 casos confirmados y 640 posibles infectados.

Respecto a los establecimientos de salud de la Microrred de Zarumilla, se constató que el personal médico que tienen asignado no es suficiente para la población que atienden, no todas las áreas de farmacia cuentan con equipos de aire acondicionado para la adecuada conservación de los medicamentos usados para tratar el dengue, como lo son: sales para rehidratación, suero fisiológico, etc.

Asimismo, los ambientes para la atención no son los adecuados y se detectó que, en Zarumilla, 2 fumigadores se guardan en un servicio higiénico, sin la protección y seguridad que les corresponde.

Los documentos fueron entregados al titular de la Dirección Regional de Salud, para que adopte las acciones necesarias.

LE PUEDE INTERESAR:

Tumbes: Sexagenario muere tras ser atropellado y chofer es detenido en San Jacinto

Tumbes: Hampones hieren con un cuchillo a un transeúnte al resistirse al robo de sus pertenencias

Tumbes: Detienen a tres extranjeros que llevaban cerca de dos kilos de droga en un ómnibus

“Piratas” asaltan a veinte embarcaciones en alta mar en la región Tumbes