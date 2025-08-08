Dos personas fallecieron y 18 resultaron heridas este mediodía tras un derrumbe de rocas en el centro turístico Velo de la Novia, ubicado en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.

Las víctimas mortales fueron identificadas como una menor de 8 años y un adulto mayor de nombre Carlos César García Casanova, informó Canal N.

El accidente ocurrió mientras un grupo de visitantes se encontraba en el lugar, específicamente en la zona de baño del atractivo natural.

Según reportes preliminares, las rocas se desprendieron de manera repentina desde la parte alta del sitio, impactando directamente a las personas que se hallaban en el área.

Los heridos fueron atendidos inicialmente en el centro de salud de Boquerón y luego trasladados a establecimientos médicos de Aguaytía para su evaluación. Algunos de ellos permanecen en observación, mientras se determina si requieren ser derivados al Hospital Amazónico de Pucallpa para mayor especialización.

Ante lo ocurrido, el Gobierno Regional de Ucayali ordenó el cierre temporal del Velo de la Novia como medida preventiva. Una comitiva técnica se desplazó hasta la zona para evaluar las causas del derrumbe y analizar las condiciones de seguridad del lugar.

Las autoridades señalaron que la reapertura del sitio dependerá de que se garantice la estabilidad del terreno y se descarten riesgos de nuevos desprendimientos.