El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) continúa impulsando la vacunación gratuita contra el dengue en zonas priorizadas del país, con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones causadas por esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

La estrategia está dirigida principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años que residen en los territorios seleccionados por las autoridades sanitarias. Para ello, se utiliza la vacuna tetravalente TAK-003, comercializada como Qdenga.

Una de las principales consultas de las familias es cuánto tiempo permanece la protección después de vacunarse. Según los resultados de un ensayo clínico de seguimiento prolongado, la vacuna mostró protección durante cuatro años y medio, aunque esto no significa inmunidad total ni garantiza que todas las personas estén protegidas durante el mismo periodo.

¿Cuánto tiempo protege la vacuna contra el dengue?

Los estudios clínicos de la vacuna TAK-003 han evaluado su eficacia a largo plazo en personas vacunadas y participantes que recibieron placebo.

Los resultados mostraron una eficacia acumulada del 61,2% frente al dengue confirmado mediante pruebas de laboratorio y del 84,1% frente a hospitalizaciones por esta enfermedad, durante un seguimiento de hasta cuatro años y medio después de completar la vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que esta vacuna no previene todos los casos de dengue y que su eficacia puede variar según la exposición previa al virus y el serotipo causante de la infección.

Por ello, la vacunación debe complementarse con la eliminación de criaderos, el uso de repelente y otras medidas para reducir la exposición a los mosquitos.

¿Cuántas dosis se necesitan para completar la vacunación?

El esquema de vacunación contra el dengue contempla dos aplicaciones, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda dosis.

Primera dosis: Inicio del esquema de vacunación, previa evaluación del personal sanitario. Intervalo de 3 meses.

Segunda dosis: Completa el esquema recomendado.

La OMS precisa que, si la segunda dosis se retrasa, no es necesario comenzar nuevamente el esquema. La persona debe recibir la aplicación pendiente cuando esté disponible, siguiendo las indicaciones del establecimiento de salud.

En el Perú, las personas que hayan tenido dengue recientemente deben informar al personal sanitario antes de vacunarse. La normativa del Minsa contempla una evaluación de antecedentes, incluido el tiempo transcurrido desde la infección.

¿Qué edades pueden vacunarse gratis contra el dengue en Perú?

El Ministerio de Salud estableció como población prioritaria a personas de 10 a 20 años residentes en zonas de alto riesgo epidemiológico.

Esta ampliación fue anunciada en enero de 2026 y forma parte de la Norma Técnica de Salud N.º 243-MINSA/DGIESP-2026, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.º 076-2026-MINSA y posteriormente modificada por la Resolución Ministerial N.º 623-2026-MINSA.

También se contemplan grupos de trabajadores de primera línea, como personal de salud, integrantes de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional, de acuerdo con los criterios establecidos para las áreas de riesgo.

La disponibilidad gratuita depende de que la persona cumpla los requisitos de edad, residencia y evaluación clínica aplicables a su jurisdicción.

¿Dónde vacunarse gratis contra el dengue en Lima y regiones?

La estrategia nacional identificó inicialmente como zonas prioritarias a Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali, debido a su riesgo epidemiológico.

En Lima Metropolitana, el material proporcionado señala intervenciones en San Juan de Lurigancho y Carabayllo. En este último distrito, la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 04 (UGEL 04) confirmó el 28 de octubre de 2026 el inicio de jornadas de vacunación en instituciones educativas, en coordinación con la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte.

La primera fase en Carabayllo tiene como objetivo inmunizar a más de mil estudiantes de entre 10 y 20 años, con autorización de sus padres o tutores.

Los establecimientos mencionados para consultar sobre las dosis son los siguientes:

Distrito Establecimientos de salud San Juan de Lurigancho Hospital San Juan de Lurigancho, centros de salud Campoy, Ganimedes y San Fernando Carabayllo Centros de salud San Pedro de Carabayllo, El Progreso y Raúl Porras Barrenechea

La disponibilidad de la vacuna en estos establecimientos debe confirmarse antes de acudir, pues no se ha verificado individualmente la existencia de dosis o los horarios de atención en cada uno.

Las familias pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 113 Salud, opción 1, para solicitar orientación sobre los puntos habilitados y los requisitos de vacunación.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para recibir la vacuna?

Los interesados deben presentar su documento nacional de identidad (DNI) y acudir a un establecimiento autorizado. Cuando se trate de menores de edad, se requiere el consentimiento informado del padre, madre o tutor.

Según el Minsa, entre los criterios de vacunación se encuentran residir más de 30 días en un distrito priorizado y no haber tenido dengue durante los seis meses anteriores.

Antes de administrar la dosis, el personal de salud evaluará los antecedentes médicos, las alergias y otras condiciones que puedan contraindicar la vacunación.

La vacuna no debe administrarse a personas embarazadas, en periodo de lactancia o con determinadas condiciones de inmunodeficiencia, entre otras contraindicaciones establecidas por la autoridad sanitaria.

¿Cómo eliminar los criaderos del zancudo que transmite el dengue?

La vacunación no sustituye las medidas de prevención en las viviendas. El Minsa recomienda dedicar al menos diez minutos a la semana a revisar los ambientes del hogar para identificar recipientes que puedan acumular agua.

Entre las principales acciones preventivas se encuentran:

Lavar y escobillar los depósitos de agua: limpiar las paredes internas de baldes, cilindros, bidones y tanques para retirar posibles huevos del zancudo. Tapar los recipientes: mantener cerrados los depósitos donde se almacena agua para impedir que el mosquito ingrese. Eliminar objetos en desuso: desechar o colocar boca abajo botellas, llantas, latas, juguetes y otros artículos que acumulen agua. Evitar agua estancada en floreros: sustituir el agua por arena húmeda o materiales adecuados cuando sea posible. Limpiar los bebederos de mascotas: cambiar el agua y escobillar diariamente los recipientes. Revisar macetas y jardines: retirar el agua acumulada en platos, canaletas y recipientes utilizados para plantas acuáticas.

Estas acciones buscan reducir los lugares donde se reproduce el Aedes aegypti, transmisor del dengue. También se recomienda utilizar repelente siguiendo las instrucciones del producto y proteger ventanas y puertas con mallas cuando sea posible.

El Minsa recuerda que completar las dos dosis de la vacuna y mantener las medidas de control del zancudo son estrategias complementarias para disminuir el riesgo de enfermar y sufrir complicaciones.