La enfermedad del dengue avanza de forma alarmante en la región La Libertad y, según las autoridades políticas, se está realizando un gran esfuerzo para contenerla. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha emitido el Informe de Visita de Control N° 20063-2026-CG/SALUD-SVC, mediante el cual pone en evidencia una situación alarmante.

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En el Hospital I - La Esperanza de EsSalud se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían perjudicar la preparación y respuesta ante el incremento de casos de dengue.

GRAVE

Una de las observaciones más resaltantes fue que se verificó el desabastecimiento de medicamentos para la atención de pacientes afectados por esta enfermedad en dicho nosocomio.

Es más, la comisión de control constató que no se cuenta con productos como sales de rehidratación. Además, otros medicamentos presentan una cobertura menor a una semana.

Ante la falta de sales de rehidratación, el encargado de Farmacia manifestó que se estaban realizando coordinaciones con el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, de nivel resolutivo IV, para obtener una dotación de dicho producto en el menor plazo posible.

PREVENIR

Contraloría también recorrió diversos ambientes del hospital y constató que presenta deficiencias en el sistema de drenaje pluvial y condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones, las mismas que podrían afectar la seguridad de las personas y los bienes.

De igual forma, estas deficiencias en la infraestructura del nosocomio pueden favorecer la formación de criaderos del vector del dengue y comprometer la continuidad de los servicios de salud ante lluvias intensas por el fenómeno El Niño.

En efecto, se detectaron canaletas de concreto deterioradas o sin tapa, rejillas metálicas de canal y canaletas de cobertura deformadas. También áreas desprovistas de pendientes que no cuentan con drenaje.

Además de ello, se observaron salidas de sistema de drenaje clausurados por obras municipales.

Asimismo, se constató que el establecimiento no dispone de elementos de protección contra inundaciones, como sacos de arena u otras barreras de contención. Estas condiciones favorecen que, ante precipitaciones que generen escorrentías (flujo de agua de lluvia) por las calles aledañas, las aguas ingresen al hospital a través de sus accesos.

RIESGO

El órgano de control también observó las condiciones técnicas del insecticida que se está utilizando para el control vectorial y la falta de evidencias de acciones de vigilancia entomológicas y control larvario instrahospitalario.

Finalmente, la Contraloría detectó que el nosocomio está utilizando modelos de informes propios no estandarizados para el reporte de brotes de enfermedades, dejando de lado los establecidos en la Directiva Sanitaria N° 047-MINSNDGE- V.01. Esto genera riesgo de afectar la uniformidad, calidad y trazabilidad e integración oportuna de la información epidemiológica.

Se ha recomendado a los directivos de EsSalud adoptar las medidas correctivas urgentes.

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