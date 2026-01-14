La abogada Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, se pronunció sobre la reciente decisión del Poder Judicial que dispuso el archivo del caso Cócteles y señaló que la excandidata presidencial no iniciará ningún reclamo indemnizatorio contra el Estado por los 15 meses que permaneció en prisión preventiva.

Durante una entrevista para RPP, Loza sostuvo que esta determinación responde a una decisión personal de Keiko Fujimori.

“Ha sido decisión personal de ella no accionar ni pedir una medida de indemnización, que pudiera haberla hecho porque está legalmente habilitada por el perjuicio que se le causó; sin embargo, ha decidido no demandar en ese extremo”, manifestó.

La abogada explicó que la resolución judicial se limita a ejecutar lo dispuesto previamente por el Tribunal Constitucional, el cual determinó que los hechos atribuidos por los presuntos aportes a las campañas de 2011 y 2016 no configuran delitos de lavado de activos ni organización criminal.