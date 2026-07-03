El abogado Carlos Torres Caro confirmó que el expresidente Alejandro Toledo le encargó gestionar un pedido de indulto humanitario debido a su estado de salud.

Según explicó, la autorización fue remitida por escrito el pasado 24 de junio y la solicitud se basará en la Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024.

El letrado señaló que dicha norma permite que las personas mayores de 80 años, con autorización del Poder Judicial, puedan cumplir su condena en su domicilio en lugar de un establecimiento penitenciario.

“Entonces, estamos a la espera de que la Corte Suprema, a través de la Presidencia de la Sala Penal Permanente […], pueda calificar y señalar fecha para la vista de la causa”, expresó.

Torres Caro sostuvo que existen diversos informes médicos que acreditan un deterioro en la salud del exmandatario y afirmó que también atraviesa un cuadro de depresión.

Al respecto, manifestó: “Yo he conocido a Alejandro Toledo en su época de profesor, previa a ser presidente, y en su época de presidente. Obviamente, la agilidad mental, la fortaleza que todos estábamos acostumbrados a tener de Alejandro Toledo ya no es esa. O sea, yo no soy médico, pero se ve un deterioro cognitivo. Lo que más me ha impresionado es una situación de avanzada depresión. Él está desesperado, desde que llego hasta que me voy me pide ayuda”.