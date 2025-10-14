El lunes 13 de octubre, el Poder Judicial declaró fundado el recurso presentado por la defensa de Delia Espinoza, ordenando su reincorporación como fiscal de la Nación.

Tras esta decisión, Espinoza deberá reincorporarse de manera inmediata a sus funciones como titular del Ministerio Público, pese a la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia.

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, afirmó que la decisión del Poder Judicial debe cumplirse de manera inmediata, independientemente de que la JNJ esté de acuerdo o no. Aclaró, sin embargo, que la entidad puede presentar recursos u oponerse, pero ello no altera la resolución del juez.

“La Junta Nacional de Justicia tiene todo el derecho de presentar su oposición, pero esta oposición no suspende, no aniquila ni pone en el limbo la decisión del juez, la va tener que cumplir le guste o no le guste”, declaró para Canal N.

Asimismo, el abogado de Espinoza sostuvo que los problemas en el Ministerio Público se originaron por la Junta Nacional de Justicia, al emitir una orden que no reflejaba la realidad.

“Esto comprueba una vez más lo que dijimos desde un primer momento, esto fue una orden inconstitucional, una orden arbitraria. Aquí, quien tiene que darle respuestas a la ciudadanía y al país, es la Junta Nacional de Justicia la que creó todo este problema y esto ha sido corroborado hoy con esta decisión del juez constitucional”, agregó.

Cuando le consultaron respecto a un posible conflicto similar al que enfrentó Patricia Benavides para ser reincorporada como fiscal suprema, López señaló que esta situación es completamente distinta, ya que ahora se trata de un mandato emitido por el máximo órgano de justicia del país y no de una orden administrativa de la JNJ.

“La JNJ tiene que cumplir la orden. Tiene derecho a hacer lo que corresponda, pero eso no significa que tenga que cumplir una orden judicial, no es una administrativa como la de ellos, es un peso diferente”, concluyó.

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, sostuvo que la JNJ va a tener que cumplir "le guste o no" la decisión judicial que ordena reponer a su defendida como fiscal de la Nación



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/bVyjo0N5Rm — Canal N (@canalN_) October 14, 2025