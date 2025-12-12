La comisión del Congreso que revisó el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht aprobó por mayoría un informe que señala presuntas irregularidades en la negociación entre el Estado peruano y la constructora brasileña.

El documento, dirigido por el congresista Alejandro Muñante, sostiene que las condiciones pactadas habrían resultado perjudiciales para los intereses nacionales.

El informe incluye acusaciones contra ocho personas, entre ellas los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, por presuntos delitos como abuso de autoridad, omisión de funciones y tráfico de influencias.

Según la comisión, la forma en que se gestionó el convenio habría otorgado beneficios indebidos a la empresa y a sus directivos. Muñante defendió el trabajo del grupo afirmando que “la verdad siempre prevalece”.

El documento también recomienda investigar a periodistas, exfiscales y exprocuradores vinculados al proceso, como Gustavo Gorriti, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Silvana Carrión, Jorge Ramírez y la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. A varios de ellos se les atribuye una supuesta influencia irregular en decisiones del Ministerio Público relacionadas con el acuerdo.