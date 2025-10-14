El presidente José Jerí realizó este martes la presentación de su nuevo gabinete ministerial, en una ceremonia que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.
Aldo Martín Prieto Barrera juramentó como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo de César Sandoval.
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí: Presidente encargado busca nombres para el Gabinete
- Auto vuelca y chofer abandona a pasajero herido en Concepción
- José Jerí: Las reuniones en Palacio del presidente encargado
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- La Libertad: Alcalde de Pataz espera autorización para visitar al expresidente Pedro Castillo