En la audiencia final del proceso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, la defensa de Pedro Castillo insistió en que no se configuró el delito de rebelión.

Durante su intervención, el abogado Johnny Hernández Medina afirmó que la acusación fiscal carece de los elementos que exige el Código Penal para sostener ese cargo.

Hernández remarcó que no existe evidencia de un levantamiento armado y describió la actuación del exmandatario como una “rebeldía inconstitucional”. En su alegato, recordó además una parábola mencionada por Castillo antes de asumir la presidencia.

“Ustedes tienen el pollo en sus manos. O lo entregan vivo o lo entregan muerto. O lo absuelven o lo condenan”, expresó ante el tribunal.

El abogado también intentó mostrar al exjefe de Estado como una figura aislada y sin capacidad operativa para ejecutar un plan de fuga.

El juicio continúa con los alegatos de los demás implicados. El martes 18 de noviembre será el turno de la defensa de Betssy Chávez, y ese mismo día el tribunal escuchará a los acusados para fijar la fecha de lectura de sentencia.