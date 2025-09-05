El congresista Alejandro Muñante expresó su preocupación por el presunto hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y advirtió que este hecho expone serias vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del Estado.

Muñante recordó que se asignó un presupuesto de más de siete millones de soles para reforzar la protección de datos sensibles, pero señaló que ese gasto no habría sido efectivo.

En declaraciones a la prensa, cuestionó que, pese a contar con software especializado y personal capacitado, no se tomaran las precauciones necesarias para blindar información de carácter reservado. “La delincuencia continúa encontrando formas de vulnerar sistemas que deberían ser impenetrables”, sostuvo.

El congresista adelantó que solicitará un informe detallado sobre lo ocurrido y anunció que las comisiones de Inteligencia y de Defensa del Congreso convocarán al ministro del Interior. Explicó que se busca conocer cómo se produjo la filtración, qué negligencias existieron y qué medidas correctivas se adoptarán.