El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, sostuvo que el presidente de la República, Pedro Castillo, le indicó que su sobrina Yenifer Paredes, quien estuvo en prisión preventiva tras conocerse que ofreció obras en el distrito de San Miguel, región Cajamarca, para favoreces a la constructora del empresario Hugo Espino

“Hemos estado con el presidente (Pedro Castillo), me convocó en horas de la noche y me ha manifestado que su hija (Yenifer Paredes) está muy afectada porque ha sufrido determinados maltratos cuando estuvo detenida en los primeros días de prisión. No la dejaban dormir, le ponían un foco un foco en la cabeza que se prendía y se apagaba; le tiraban agua en el piso en horas de la madrugada, para que el piso sea más frío en un invierno duro de Lima”, sostuvo el titular de Trabajo.

Asimismo, dijo que, tras ser absuelta por la segunda instancia del Poder Judicial, quién le devolverá a Paredes el tiempo que estuvo en prisión y sufrió maltratos. “Seguro ella lo va a manifestar (los maltratos), está tratando de tener una posición sicológica para poder manifestarlo (...) ha recibido unos maltratos muy serios que el presidente ya lo sabía”, acotó.

Salas detalló que los maltratos contra la sobrina del mandatario sufrieron dichos actos “los primeros días de prisión” sufrió maltratos sicológicos muy fuerte y dijo los hechos serán denunciados

MIRA AQUÍ: Colaborador de la Fiscalía afirma que Cerrón recibe pagos mensuales de la DINI

En otro momento, Salas admitió que la salida de Yenifer Paredes de prisión no significa que ella sea inocente, pero espera que haya un proceso justo, objetivo y sin politización de la justicia. Luego, dijo que-posiblemente- la sobrina de Castillo se encuentre viviendo en Palacio de Gobierno.

LO MÁS LEÍDO:

Pedro Castillo sería el que constituyó el ‘gabinete en las sombras’ ¿cuándo fue creado y quiénes la integraron al inicio?

César Revilla presidirá comisión que investigará a ‘Club Chino de la Construcción’

Andrés Gómez de la Torre: “Filtración de información militar revelaría que el Perú estaría desprotegido en ciberseguridad”

Congreso: proyecto de ley plantea que un legislador pueda renunciar a su cargo, ¿cuáles son los argumentos?

Congreso: proyecto de ley plantea pena de hasta 20 años para adultos que se casen con menores de edad

VIDEO RECOMENDADO: