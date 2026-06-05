El juez Adolfo Farfán programó la continuación de la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez para este viernes 5 de junio a las 2:00 p. m., instancia en la que se definirá si el proceso pasa a juicio oral.

La diligencia forma parte de la evaluación judicial de las imputaciones vinculadas a la gestión de información financiera del partido Juntos por el Perú.

En este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra Sánchez, a quien atribuye presuntas irregularidades en los reportes de aportes presentados ante las autoridades correspondientes. La acusación se centra en supuestas inconsistencias en los documentos financieros del periodo 2020 y 2021.

Durante una sesión previa, que se extendió por más de cinco horas, el juzgado resolvió archivar el proceso respecto a otros dos investigados, luego de un pedido formulado por la propia Fiscalía. En esa misma jornada, Roberto Sánchez participó de manera virtual antes de continuar con actividades de su campaña electoral.

La audiencia fue suspendida debido a observaciones formales pendientes planteadas por las defensas de Sánchez y del coimputado Rubén Mario Herrada Tello.