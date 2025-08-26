Betssy Chávez anunció este lunes que cumple su tercer día en huelga de hambre seca, en protesta por un presunto “incumplimiento” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de extraerla por razones de seguridad del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La expresidenta del Consejo de Ministros permanece recluida en dicho establecimiento en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

A través de un consentimiento informado con membrete del Área de Salud Penitenciaria del penal, la exfuncionaria expresó que inició la medida de fuerza. En el documento, Chávez asegura que tomó esta decisión de forma “libre, voluntaria y consciente”.

“Hoy 25 de agosto estoy en mi tercer día de huelga de hambre seca debido al incumplimiento del INPE a nuestra extracción conjunta de 3 internas vulnerando nuestra seguridad personal por defender a una gestión que trabaja conjuntamente con Sendero Luminoso desde el Pabellón A del penal de Anexo, bajo acciones ya demandadas públicamente”, se lee en el documento que lleva la firma de Betssy Chávez y del doctor Jesús Mejía Torbisco.

En el documento, también se señala que un médico del penal le informó acerca de los riesgos y complicaciones que esta medida de fuerza podría ocasionar en su salud.

La exfuncionaria indica que el médico del penal le advirtió que la falta de ingesta de alimentos y líquidos podría acelerar la desnutrición, causar pérdida de masa muscular y desencadenar un deterioro multisistémico en su salud.

“Existen altos riesgos de fallecimiento, si mantengo esta decisión, declaro que comprendo estos riesgos y aun así, rechazo de manera expresa, cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital. Asimismo, solicito que se me brinde únicamente, medidas de acompañamiento y alivio de síntomas (cuidados paliativos), siempre con respeto a mi dignidad”, señala dicho documento.

INPE aclara que traslado de Betssy Chávez a otro penal dependerá de evaluación formal

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció sobre la situación de la interna Betssy Chávez Chino, recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, luego de que denunciara maltrato y hostigamiento que pondrían en riesgo su vida.

En relación con un posible traslado a otro centro penitenciario, el organismo precisó que esta solicitud solo puede ser presentada por la propia interna y pasará por un proceso de evaluación antes de decidir si procede.

El INPE detalló además que la Oficina de Asuntos Internos realizó indagaciones preliminares y determinó que no existen pruebas de actividades ilícitas ni de amenazas que pongan en peligro la integridad de Chávez.

Finalmente, la institución reafirmó que continuará aplicando los procedimientos regulares en la atención y protección de la población penitenciaria, como parte de sus derechos fundamentales.