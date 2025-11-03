Este lunes 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela informó que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, anunció de Zela durante una conferencia de prensa.

Betssy Chávez asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima. Perú rompe relaciones diplomáticas con México



El ministro de Relaciones Exteriores señaló que el Gobierno peruano “ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”.

“Todos ustedes recordarán que los acontecimientos de diciembre del 2022, el Gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron en esa fecha”, añadió.

“Han intentado convertir a los autores del golpe de Estado como víctimas”, resaltó de Zela.