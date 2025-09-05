El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará hoy el pedido del Ministerio Público para extender la prisión preventiva por 18 meses contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión. El Poder Judicial informó que la audiencia virtual de prolongación de la prisión preventiva se desarrollará a partir de las 15:00 horas , informa el Poder Judicial.

Cabe precisar que la decisión se da en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró que la ampliación de la prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial en diciembre de 2024, se resolvió fuera de plazo. Chávez cumplía prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

En la víspera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, ejecutó la excarcelación de Betssy Chávez, quien se encuentra internada en la clínica Cayetano Heredia ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de la exjefa del Consejo de Ministros al determinar que el Ministerio Público no presentó a tiempo la solicitud para prolongar la prisión preventiva, ya que fue presentada un día después del vencimiento del plazo. Por ello, el tribunal enfatizó en la importancia de proteger el derecho fundamental a la libertad cuando hay falta de diligencia en el sistema judicial.

Betssy Chávez enfrenta un juicio oral junto al exmandatario Pedro Castillo, en el cual la Fiscalía solicita 25 años de prisió n por su presunta coautoría en el delito de rebelión.