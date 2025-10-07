El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó, mediante un comunicado, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Carlos Malaver, en el contexto del paro de transportistas de Lima y Callao realizado el último lunes 6 de octubre.

En una misiva pública, el grupo de juristas liderado por Raúl Canelo Rabanal denunció la grave situación de este flagelo, que ha causado la muerte de 47 transportistas en lo que va del año 2025.

Asimismo, lamentaron que la jefa de Estado haya afirmado que “un paro no lo resuelve” respecto a la delincuencia, así como su “recomendación” de “no abrir mensajes de números desconocidos”. También cuestionaron las declaraciones del titular del Ministerio del Interior (Mininter), quien señaló que “no se puede declarar un paro por la muerte de una persona”.

“Ante dichas declaraciones, la Junta Directiva del CAL reprueba expresamente tales manifestaciones, que denotan un indolente desprecio por la vida y una afrenta al justo reclamo ciudadano ante la creciente ola de criminalidad y la evidente inacción de las autoridades gubernamentales”, indica el pronunciamiento.

En ese sentido, recordaron que los “extorsionadores, sicarios y organizaciones criminales” vienen acosando “despiadadamente y sin control a los ciudadanos”, afectando principalmente al sector transporte, así como a organizaciones gremiales, empresariales y profesionales.

Desde el CAL indicaron que el año pasado advirtieron sobre los efectos de la modificación a la legislación penal peruana por parte del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, señalando que “no solo ha beneficiado a la clase política, sino que también ha favorecido a la delincuencia común”.