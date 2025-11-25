Luego de que el presidente José Jerí mencionara la posibilidad de ingresar por la fuerza a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez, el canciller Hugo de Zela aclaró este lunes que dicha “hipótesis” no será ejecutada. El ministro subrayó que el Gobierno actuará conforme a las normas del derecho internacional y descartó cualquier intervención en la sede diplomática.

“No se va a dar en la realidad. La pregunta que se le hizo al presidente fue hipotética, es decir, algo que tal vez podría ocurrir o no. Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza”, declaró a RPP.

De Zela enfatizó que el Gobierno mantendrá su postura de respetar y cumplir las normas del derecho internacional “sin duda alguna”.

“Lo que ha ocurrido en la realidad es que en los medios se ha difundido la respuesta, pero no la pregunta. Por ello, al difundir solamente la respuesta no queda claro que el contexto en el cual se produjo esa respuesta era un contexto hipotético y ese ha sido el problema”, agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores manifestó que resulta complicado sostener que Betssy Chávez sea una perseguida política, dado que enfrenta en libertad el proceso judicial por el fallido golpe de Estado. “Es un poco fantasioso”, afirmó.