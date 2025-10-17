El ministro de Relaciones Exteriores conversó con sus homólogos de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica para fortalecer la cooperación y coordinar próximos encuentros presenciales. FOTO: PRESIDENCIA
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo conversaciones telefónicas con los cancilleres de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, en las que se revisó el estado de las relaciones bilaterales y los avances en temas de interés común.

Durante los diálogos, los ministros destacaron las coincidencias políticas y estratégicas que unen a sus países en el ámbito regional y global, y acordaron concretar reuniones presenciales en las próximas semanas, aprovechando los espacios de encuentro internacional.

De Zela reafirmó el compromiso del Perú con “una diplomacia activa, dialogante y constructiva”, enfocada en fortalecer los lazos de cooperación y entendimiento mutuo entre las naciones latinoamericanas.

