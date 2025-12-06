El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington D. C., donde ambos coincidieron en que la delincuencia organizada transnacional representa una amenaza grave para la región.

En la cita, que contó con la presencia del embajador Alfredo Ferrero y miembros de la misión diplomática peruana, el canciller reiteró que combatir estas estructuras es una prioridad del Gobierno de transición.

Como parte de los acuerdos alcanzados, una delegación de especialistas en seguridad de Estados Unidos llegará a Lima la próxima semana para sostener reuniones con autoridades nacionales.

Ambos funcionarios también comentaron la Estrategia de Seguridad Nacional publicada este viernes por el Gobierno estadounidense y destacaron la convergencia de prioridades en materia de defensa.

Durante el encuentro se revisaron oportunidades de cooperación en el sector aeroespacial, así como iniciativas para profundizar el vínculo económico y fomentar inversiones en áreas como minerales críticos e infraestructura. Rubio aceptó, además, la invitación del canciller para realizar una visita oficial al Perú en 2026, en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas.