La situación de los ciudadanos peruanos que se encuentran en Medio Oriente fue revisada durante una reunión del Comando de Crisis convocada por el canciller Hugo de Zela. En ese encuentro se evaluaron las acciones de asistencia que vienen realizando las representaciones diplomáticas y se definieron medidas para responder ante la emergencia.

Durante la sesión también se analizaron posibles rutas de evacuación y mecanismos de protección para los connacionales.

El ministro destacó la labor de los jefes de misión en Arabia Saudita, Catar, Dubái, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Türkiye, quienes están a cargo del seguimiento de la situación en varios países de la región. “Es nuestro deber y compromiso”, afirmó.

Las embajadas y consulados informaron que continúan en comunicación con los peruanos residentes y con aquellos que se encuentran de tránsito y quedaron varados tras el cierre de espacios aéreos. Además, coordinan con autoridades locales para identificar zonas seguras y facilitar eventuales salidas a través de pasos fronterizos habilitados.

Entre los casos que reciben mayor atención figuran 72 peruanos que permanecen de tránsito en Dubái.