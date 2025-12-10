El Gobierno consolidó durante su segundo mes de gestión una agenda exterior enfocada en la seguridad regional y la defensa de los intereses del país, señaló la Cancillería.

Informó que el Perú fortaleció alianzas estratégicas para combatir el crimen organizado, mejorar el control fronterizo y promover un uso adecuado del asilo diplomático, con el fin de proteger a la ciudadanía peruana.

En este periodo, el canciller Hugo de Zela presentó ante la OEA una propuesta para garantizar que el asilo diplomático se conceda en estricto respeto del derecho internacional y no se convierta en un mecanismo de impunidad. Además, sostuvo en Washington una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, con quien confirmó la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el ámbito operativo, el Perú activó la Unidad de Control Conjunto en el puerto de Chancay, herramienta clave del programa de la UNODC para interceptar cargas ilícitas, y coordinó con Chile acciones inmediatas para frenar el paso irregular de migrantes en la frontera.

A nivel internacional, el Perú amplió sus acuerdos de seguridad y defensa con Alemania, Países Bajos, Finlandia, Canadá y El Salvador, y fue reelegido miembro del Consejo de la OMI para 2026–2027, además de incorporarse al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En el plano interno, la Cancillería inspeccionó proyectos de desarrollo en diversas regiones y anunció la apertura de una oficina desconcentrada en Áncash para acercar los servicios consulares a la población.