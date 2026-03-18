Ante el deterioro de la situación en Medio Oriente, el canciller Hugo de Zela dispuso cancelar la realización de las elecciones generales del 12 de abril en esa región.

La decisión fue comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el objetivo de proteger a la comunidad peruana en los países afectados.

La medida se adoptó tras una sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, en la que se evaluaron los riesgos y la posibilidad de que el conflicto se extienda. Como resultado, el proceso electoral no se llevará a cabo en Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano.

Durante la reunión, representantes diplomáticos informaron sobre el contexto de emergencia y los peligros que enfrentan tanto los peruanos residentes como aquellos que se encuentran varados en la zona. Asimismo, se acordó intensificar las acciones para facilitar la evacuación de los connacionales en tránsito.