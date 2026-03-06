El director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, Pedro Bravo Carranza, informó que alrededor de 5,500 peruanos se encuentran actualmente en distintos países del Medio Oriente.

Cabe destacar que la mayor concentración se ubica en Israel, donde residen aproximadamente 3,100 ciudadanos peruanos.

En declaraciones a Canal N, el funcionario indicó que también se han identificado casos de peruanos que no han podido salir de la región debido a restricciones en el espacio aéreo. Uno de los principales grupos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde más de 70 personas permanecen en Dubái luego de que sus vuelos de retorno fueran afectados por la situación del conflicto.

La Cancillería informó que más de 15 connacionales ya fueron evacuados desde Israel en los últimos días. Estas salidas se realizaron principalmente a través de Egipto y Jordania. Para quienes permanecen en Emiratos Árabes Unidos se analiza una ruta alternativa hacia Omán, específicamente hacia la ciudad de Muscat, como punto de tránsito.

Según detalló el funcionario, después de Israel el país con mayor presencia de peruanos es Emiratos Árabes Unidos, con cerca de 996 ciudadanos en ciudades como Dubái y Abu Dhabi.

