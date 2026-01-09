El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió conceder la apelación presentada por José Luis Alvarado González, en representación del partido Perú Primero, contra la resolución que había declarado fundadas tres tachas en contra de Mario Vizcarra.

La decisión se produjo luego de que se subsanara el pago requerido, lo que permitió la admisión del recurso y el inicio del proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El JEE había declarado la improcedencia de la candidatura de Vizcarra basándose en la Ley 3717, que impide postular a personas con sentencias condenatorias, incluso rehabilitadas.

En su caso, existe una condena por peculado dictada en 2005. La norma busca impedir la participación de personas con antecedentes de corrupción en procesos electorales, motivo por el cual se habían aceptado las tachas.

La defensa del candidato sostendrá que “la Ley 3717 no puede aplicarse de forma retroactiva” y que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.