El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, advirtió que podría dejar la contienda electoral si su organización política no aclara una denuncia relacionada con un presunto direccionamiento de recursos de la franja electoral hacia el canal Nativa.

El pronunciamiento se dio tras conocerse cuestionamientos que alcanzan a diversas agrupaciones políticas.

La postura del aspirante fue difundida mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que pidió a la dirigencia de su partido esclarecer los hechos y aplicar sanciones en caso se confirme alguna irregularidad vinculada al uso de fondos públicos.

Álvarez marcó distancia del manejo económico de la agrupación y afirmó que no participa en decisiones financieras.

“Quiero dejar en claro que yo no soy el encargado de las finanzas ni los movimientos del partido”, señaló, al reiterar que no respalda prácticas que impliquen un uso indebido de recursos.