El congresista Carlos Zeballos se refirió a la ley sobre docentes universitarios promovida por el actual presidente del Perú, José Balcázar, norma que terminó beneficiando a su hijo.

En entrevista con Canal N, Zeballos señaló que las leyes se aprueban sin considerar destinatarios concretos y que los legisladores deben actuar si identifican un conflicto de interés.

Zeballos indicó que, en caso de advertir un conflicto, lo apropiado era abstenerse de votar. Añadió que, si no se tomó esta medida, corresponde que el propio involucrado explique la situación.

También comentó que el presidente de la República tendría que aclarar si conocía los detalles al momento de impulsar el proyecto.

Sobre la responsabilidad del autor de la norma, Zeballos afirmó que José Balcázar debe precisar si fue autor o coautor y si tenía conocimiento de un posible conflicto. Reiteró que, de advertirse irregularidades, la abstención era la medida más clara y que la explicación debe venir del parlamentario implicado.

Finalmente, Zeballos planteó que la Comisión de Fiscalización podría solicitar descargos por escrito al presidente, y la Comisión de Ética intervenir si corresponde.