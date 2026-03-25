El segundo día del debate presidencial continuó con el bloque temático sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, en el que participaron los candidatos Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú; George Forsyth, de Somos Perú; y Francisco Diez-Canseco, del partido Perú Acción.

Durante este segmento, los postulantes presentaron sus propuestas en un minuto inicial y luego participaron en un intercambio de ideas sobre mecanismos de control anticorrupción y sanción a funcionarios públicos.

Carrasco plantea sanciones severas y auditorías a funcionarios

El candidato Charlie Carrasco inició la ronda con una postura enfocada en sanciones drásticas contra funcionarios implicados en corrupción.

“La única forma de acabar con la corrupción es exterminar a toda esta clase política podrida del Congreso y el Ejecutivo”, afirmó durante su exposición inicial.

Asimismo, detalló medidas vinculadas a sanciones y control institucional.

“El corrupto que se roba será sancionado por traición a la patria y cadena perpetua”, señaló, además de plantear auditorías a funcionarios de gestiones anteriores.

“Auditoría General de los funcionarios públicos de los últimos 30 años”, indicó como parte de su propuesta.

Durante el intercambio, reiteró la necesidad de reforzar la institucionalidad.

“Se eliminarán las consultorías, asesorías y las famosas adendas… el que roba al Estado cadena perpetua”, sostuvo al responder sobre el fortalecimiento de controles en gobiernos regionales.

Forsyth apuesta por gobierno digital y levantamiento del secreto bancario

El candidato George Forsyth centró su intervención en el uso de herramientas tecnológicas para reducir la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública.

“Necesitamos un presidente del siglo XXI que luche contra la corrupción… con un gobierno digital, con tecnología y con una transparencia real”, expresó durante su exposición inicial.

Asimismo, detalló mecanismos de control para funcionarios públicos.

“Voy a implementar el gobierno digital con inteligencia artificial para rastrear hasta el último sol”, indicó.

También mencionó la aplicación de controles financieros.

“Todos los funcionarios que manejen recursos públicos van a tener que levantar su secreto bancario y de comunicaciones”, sostuvo al explicar sus medidas de transparencia.

Durante el intercambio, añadió que la tecnología permitiría detectar irregularidades en procesos públicos.

“La inteligencia artificial… va a determinar en las licitaciones si están falsificando documentos”, afirmó al referirse al uso de sistemas digitales en contrataciones públicas.

Diez-Canseco propone crear Consejo Nacional de Moral Pública

Por su parte, el candidato Francisco Diez-Canseco presentó como eje central la creación de un nuevo organismo estatal para combatir la corrupción.

“Este es el proyecto de decreto de urgencia que crea el Consejo Nacional de Moral Pública, organismo autónomo de la República”, afirmó durante su intervención.

Explicó que esta institución tendría facultades para separar a funcionarios implicados en actos ilícitos.

“Disponer la suspensión, separación preventiva o remoción de funcionarios respecto de quienes existan indicios graves y razonables de corrupción”, indicó.

Durante el intercambio, insistió en que la eliminación de funcionarios corruptos es fundamental.

“La única salida que nosotros encontramos es… el Consejo Nacional de Moral Pública con gente intachable que se encargue de votar a los corruptos del Estado peruano”, sostuvo al responder a preguntas del moderador.