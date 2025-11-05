El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo —actualmente asilada en México—, así como contra sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros implicados en el denominado caso Anguía.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró indispensable otorgar una prórroga de 36 meses para poder realizar las diligencias aún pendientes, las cuales serán determinantes para el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados.

El requerimiento fiscal fue presentado ante el despacho de la jueza Lorena Sandoval Huertas, quien programó una audiencia virtual para el martes 25 de noviembre a las 9:00 a.m., con la participación de las partes procesales involucradas, con el objetivo de evaluar el pedido y emitir una decisión en los próximos días.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder acusa a Lilia Paredes, a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y a otros investigados de integrar una presunta organización criminal dedicada a manipular licitaciones públicas fraudulentas.

Dicha red habría operado en los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por montos elevados, pese a que estas no cumplían con los requisitos legales establecidos.