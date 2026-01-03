El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao continuará el lunes 5, desde las 8:30 horas, la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo.

Durante la sesión, el juzgado a cargo del magistrado Edie Walter Solórzano escuchó los argumentos de oposición presentados por las defensas de los investigados, incluido Castillo Rojo, a quienes se les atribuye el presunto delito de organización criminal en el caso conocido como Los Socios del Callao.

La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para el suspendido gobernador regional y para otros 12 funcionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao.

Según la tesis fiscal, la red habría direccionado contrataciones públicas por más de S/ 1.4 millones, evitando los procedimientos establecidos por ley.