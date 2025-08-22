El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aclaró este jueves “de manera categórica” que ningún censista será responsable de cubrir gastos por la pérdida, hurto o robo de los dispositivos electrónicos asignados para el empadronamiento del Censo Nacional 2025.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución señaló que “se descarta totalmente cualquier cobro y ya se realizan gestiones administrativas para garantizarlo”.

El pronunciamiento se dio luego de que un medio de comunicación informara sobre la supuesta obligación de los empadronadores de firmar un contrato con nuevos Términos de Referencia (TDR), que los responsabilizaría de asumir parte del costo de las tabletas en caso de extravío o robo.

En un hilo informativo publicado en la red social X, el INEI reiteró que ninguno de los censistas que participan en la operación censal deberá afrontar “pagar algún deducible, copago o gasto alguno por la tableta utilizada en la operación censal”.

Según la denuncia difundida, los nuevos TDR habrían incluido además una cláusula que imponía el pago de una moratoria por cada día de retraso en presentar la denuncia policial en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Frente a esta situación, el INEI informó que “se ha dispuesto la separación inmediata de los responsables administrativos vinculados a este tema”, al tiempo que subrayó que la seguridad de los empadronadores constituye un aspecto prioritario en el desarrollo del censo.

En esa línea, recordó que, de acuerdo con el protocolo de seguridad establecido, los censistas están instruidos para no oponer resistencia en caso de enfrentar un intento de robo durante sus labores.

Con este pronunciamiento, la institución busca despejar cualquier incertidumbre respecto a las condiciones de trabajo de los empadronadores, quienes recorren diferentes zonas del país con el objetivo de registrar información clave para la actualización de las estadísticas nacionales.