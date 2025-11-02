Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre, y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido pidieron al Poder Judicial dejar sin efecto la resolución que ordena el inicio del juicio oral por su supuesta relación con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

El juez Wilson Verástegui emitió el 9 de octubre la resolución que autoriza el inicio del juicio oral contra Cerrón Rojas, Bermejo Rojas, Bellido Ugarte y otros dos acusados. A través de sus abogados, todos ellos apelaron por separado dicha decisión.

Según información de RPP, la defensa de Vladimir Cerrón y Guido Bellido solicita que la instancia superior anule la resolución impugnada y ordene al juzgado emitir un nuevo auto de enjuiciamiento. Por su parte, la defensa de Guillermo Bermejo pide que dicho tribunal revoque el auto de enjuiciamiento y lo declare nulo por falta de imputación necesaria.

En respuesta a las impugnaciones, el juez Wilson Verástegui dispuso, mediante resolución del 30 de octubre, “conceder sin efecto suspensivo” dichos recursos y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta última, en caso de admitirlos, deberá señalar fecha para una audiencia virtual en la que se escuchará a las partes antes de emitir la resolución correspondiente.

Fue el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional el que puso en conocimiento del despacho del juez Verástegui Gálvez la existencia de los recursos de apelación aún no resueltos, con el propósito de que esa instancia judicial establezca la fecha y hora para el inicio del juicio oral.

El auto de enjuiciamiento también alcanza al prófugo cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras cinco personas implicadas en este caso.

PJ dispone juicio oral a Cerrón, Bermejo y Bellido por caso de presunta afiliación a Sendero Luminoso

El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, quienes afrontan acusaciones por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada por el juez Wilson Verastegui Gálvez, quien el pasado 9 de octubre emitió una resolución disponiendo el enjuiciamiento de los mencionados procesados.

En el mismo documento también se encuentran comprendidos el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, actualmente no habido, y otras siete personas implicadas en el caso.

El magistrado ordenó remitir los actuados al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda, a fin de que se establezca la fecha y hora para el inicio de las audiencias orales.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público lo acusa por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

En el caso de los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, la Fiscalía pidió 20 años de prisión e inhabilitación definitiva por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

Asimismo, solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino y penas de entre 5 y 20 años de prisión —y también cadena perpetua— para los demás involucrados.

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior planteó que Cerrón, Bermejo, Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a organización terrorista.

Además, solicitó que Cerrón y otros cuatro procesados abonen 30 mil soles adicionales por concepto de reparación civil en el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.