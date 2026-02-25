El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reconoció que se comunicó con Hernando de Soto antes de la toma de juramento del gabinete encabezado por Denisse Miralles.

En conferencia de prensa, el exgobernador regional de La Libertad señaló que su intención fue felicitar al economista cuando se conoció que asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Tan pronto me enteré por los medios de comunicación que nuestro amigo Hernando de Soto había aceptado ser premier lo que hice fue llamarlo para felicitarlo (...) Por si acaso no lo he llamado para pedir ministerios”, declaró.

Acuña indicó que realizó dos llamadas —una el sábado y otra el domingo— y que, al no recibir respuesta, envió un mensaje de texto expresando su respaldo.

Responde a versión de De Soto

Las declaraciones se producen luego de que De Soto afirmara haber recibido “un par de decenas de llamadas” del líder de APP.

El economista señaló que no respondió llamadas de representantes de partidos políticos porque se considera independiente.

Acuña sostuvo que solo realizó dos intentos de comunicación y mostró el registro de llamadas durante la conferencia.

Niega contacto con el presidente

En otro momento, Acuña negó haberse comunicado con el presidente José María Balcázar para recomendar nombres en el gabinete ministerial.

“No he llamado al presidente para que designe tal o cual ministro. Yo no gano nada que tal o cual ciudadano sea ministro”, afirmó.

El dirigente aseguró que no necesita ministerios para su campaña electoral y rechazó versiones sobre presuntos beneficios políticos.