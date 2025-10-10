El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la designación de José Jerí como presidente de la República, ocurrida tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

En sus declaraciones, Acuña cuestionó la decisión del Congreso de respaldar al legislador y señaló que los parlamentarios deberán asumir la responsabilidad por haberlo elegido en medio de denuncias e investigaciones en su contra.

El dirigente de APP consideró que el desenlace político pudo haber sido distinto si prosperaba la moción de censura contra la actual Mesa Directiva del Parlamento, promovida por el congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista.

Según explicó, la votación de anoche representó una oportunidad para modificar la sucesión presidencial.

“Eso hay que preguntarles a los 130 congresistas, cuál ha sido la explicación por la cual han apostado por Jerí. Creo que ayer, anoche, hubo una lucecita para que no sea Jerí. Se estaba pidiendo la censura de la Mesa. Si se hubiera aprobado, posiblemente hubiera habido una nueva Mesa, hubiera habido un nuevo presidente [sic]”, manifestó Acuña.

El gobernador liberteño también expresó su expectativa de que el nuevo mandatario pueda conformar un Consejo de Ministros capaz de devolver estabilidad política al país y enfrentar con eficacia los problemas que más preocupan a la ciudadanía.

En ese sentido, mencionó la urgencia de adoptar medidas firmes frente al incremento de la criminalidad que afecta diversas regiones.

Finalmente, Acuña saludó a José Jerí tras asumir el cargo y le deseó una gestión orientada a atender las demandas sociales y fortalecer la gobernabilidad.