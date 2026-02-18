Durante una actividad política en el norte del país, César Acuña anunció que no respaldará la candidatura de su hermano Héctor Acuña a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

El también candidato presidencial sostuvo que busca evitar cuestionamientos sobre un eventual interés familiar en el proceso.

“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano, que quede claro, van a estar pensando que hay un interés familiar”, declaró ante la prensa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que APP asuma la conducción del Parlamento, “Ningún miembro de APP va a postular a la mesa más aún sabiendo que el presidente va a ser presidente de Perú”.