El congresista Edgard Reymundo Mercado, integrante del Bloque Democrático Popular, fue oficializado como candidato a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

La elección se realizará este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, tras la censura de José Jerí. El legislador que resulte electo asumirá también la Presidencia de la República por sucesión constitucional hasta el 12 de abril.

Su postulación fue confirmada por parlamentarias como Ruth Luque y Sigrid Bazán, quienes señalaron que la propuesta busca garantizar una transición sin conflictos de intereses.

Es la lista número 3.

Trayectoria política

Aunque su perfil ha tenido menor exposición mediática, Reymundo cuenta con una larga trayectoria política.

En 1983 fue elegido alcalde del distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo. Previamente había sido regidor por la agrupación Izquierda Unida.

En 1995 postuló al Congreso por Unión por el Perú y en 2001 intentó ser consejero regional de Junín por Perú Posible, sin éxito.

En 2006 logró un escaño como congresista por Unión por el Perú, partido vinculado entonces a Ollanta Humala. Posteriormente se alejó de la política activa y en 2012 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Diez años después regresó al Congreso bajo la representación de Juntos por el Perú.

Blindaje a Dina Boluarte

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 5 de diciembre de 2022 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa sesión clave, Reymundo presentó un informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, investigada por presunta negociación incompatible.

“No se ha determinado que la denunciada haya vulnerado la Constitución Política”, sostuvo durante su intervención. El caso fue archivado con 13 votos a favor y 8 en contra.

Controversias

En 2019 fue vinculado al caso del exoperador montesinista Óscar López Meneses, tras revelarse que sostuvo comunicaciones telefónicas con él en 2012, cuando se desempeñaba como jefe de Migraciones. Inicialmente negó haber tenido contacto, pero el registro telefónico mostró ocho comunicaciones.

En julio de 2024 protagonizó otro episodio que generó críticas, cuando durante una sesión virtual del Congreso declaró: “Estoy votando sin saber nada”, tras haber emitido su voto en un procedimiento relacionado con una denuncia constitucional.

Propuestas y respaldo

Reymundo afirmó que asume con responsabilidad la candidatura y que, de ser elegido, impulsará una gestión transparente.

“Garantizaremos elecciones transparentes y que de verdad respeten el voto popular”, declaró ante la prensa.

También señaló que priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana y buscará consensos entre las distintas bancadas.

Desde la Bancada Socialista, el congresista Alex Flores indicó que no respaldarán candidaturas que representen “continuismo” y señaló que Reymundo sería la única opción distinta entre las listas presentadas, aunque precisó que la decisión final será tomada por consenso.